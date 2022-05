Lucrari pentru creșterea siguranței in trafic pe strada Ovid Densușianu Primaria Municipiului Pitești, prin Administrația Domeniului Public, a inceput lucrarile de amenajare a unui zid de sprijin pe strada Ovid Densușianu, cartierul Gavana. Pe sectorul de strada, in zona ghenei de gunoi a zidului de sprijin, rozatoarele și-au facut galerii, iar dirijarea defectuoasa a apelor […] Articolul Lucrari pentru creșterea siguranței in trafic pe strada Ovid Densușianu apare prima data in Observator de Argeș .