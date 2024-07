Lucrări pe Transalpina, la Săsciori și Șugag, pentru stabilizarea zonelor cu pericol de căderi de pietre Lucrari pe Transalpina, la Sasciori și Șugag, pentru stabilizarea zonelor cu pericol de caderi de pietre Lucrari pe Transalpina, la Sasciori și Șugag, pentru stabilizarea zonelor cu pericol de caderi de pietre CNAIR a lansat o licitație pentru lucrari de asigurare a versanților impotriva caderilor de pietre pe șase sectoare din drumul național DN 67 C – Transalpina. Tronsoanele se afla pe raza comunelor Șugag (județul Alba) și Jina (județul Sibiu). […] Lucrari pe Transalpina, la Sasciori și Șugag, pentru stabilizarea zonelor cu pericol de caderi de pietre Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol: ziarulunirea.ro

