Lucrări pe o stradă din municipiul Brașov Reprezentanții Primariei Brașov au anunțat ca au inceput lucrarile de montare a pavelelor pe trotuarul strazii Iuliu Maniu, pe tronsonul cuprins intre intersecția cu str. Tr. Grozavescu și A.I. Cuza. Primaria ia in calcul amenajarea unor alveole, in care sa fie plantați arbori din speciile arțar, frasin, paltin, care vor asigura atat umbrirea trotuarului, cat și creșterea calitații aerului din zona. In saptamanile urmatoare, in funcție și de condițiile meteo, se vor executa lucrarile de pavare și cele de amenajare a alveolelor, iar dupa finalizarea acestora va urma și plantarea arborilor.

