Lucrări pe mai multe străzi din Timişoara în zilele următoare Primaria Timișoara a anunțat ca in perioada 28 martie – 1 aprilie vor fi realizate o serie de noi lucrari care vizeaza siguranța rutiera, pe mai multe strazi din oras. Luni, 28 martie, se vor executa lucrari de remontare a limitatoarelor de viteza pe strazile: Plavoșin, Mircea cel Batran și Macilor. Se vor executa lucrari […] Articolul Lucrari pe mai multe strazi din Timisoara in zilele urmatoare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo regionala pentru perioada 21 martie – 3 aprilie. Meteorologii anunta ca vremea va fi mai rece decat in mod normal in prima zi, cand se vor inregistra maxime medii in jurul valorii de 10 grade. Ulterior, din 22 martie, se va incalzi, astfel…

- 100 de refugiați din Ucraina vor ajunge zilele urmatoare in stațiunea montana Sinaia. Apoi iși vor continua drumul la Cascais, oraș din Portugalia infrațit cu Sinaia. Anunțul a fost facut de Vlad Oprea, primarul din Sinaia: "Ce inseamna cu adevarat orașe infrațite!100 de refugiați din…

- Marcata anual pe 7 martie, Ziua Puterii Plantelor are scopul de a creste constientizarea despre beneficiile unei hraniri sustenabile.Ce alte evenimente au marcat ziua de 07 martie 321: Imparatul Constantin da un decret prin care se impune ca "Toti judecatorii, orasenii si muncitorii trebuie sa se odihneasca…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca zilele urmatoare „probabil sa fie mai rele”, avand in vedere ca este de așteptat ca forțele ruse sa aduca armament mai greu și sa-și continue atacurile in toata Ucraina, potrivit The Guardian.Vorbind dupa o intalnire extraordinara a miniștrilor…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Mircea cel Batran” Dambovita isi exprima profundul regret la trecerea in nefiinta a col.r. DUMITRU Ion Adrian, ofițer care a indeplinit funcții de conducere in instituția Post-ul A plecat dintre noi col. (r) Ion Adrian Dumitru apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- „Omenirea trebuie sa puna capat razboiului inainte ca razboiul sa puna capat omenirii” – John F. Kennedy Cand se scriu aceste randuri, CIA anunțase deja ca, pe data de 16 februarie se preconizeaza „un atac al Rusiei asupra Ucrainei”. Totul arata precum un cavalerism prost ințeles, in care oștile iși…

- In Targoviste, fosta Capitala a Tarii Romanesti vreme de 318 ani, au domnit 40 de voievozi, dar nu toti si-au pus amprenta asupra locurilor stapanite, precum Mircea cel Batran. Voievodul a tinut sa dezvolte drumurile comerciale cu Brasovul si cu Braila.

- Primaria Chisinau a pregatit un program special cu ocazia sarbatorilor de iarna. Joi, de la ora 11:00, la intersectia strazii Petru Zadnipru si bulevardul Mircea cel Batran din sectorul Ciocana, Ansamblul etnofolcloric "Ciucurelul" va oferi un concert cu genericul