- Un accident rutier in lanț, in care au fost implicate trei autoturisme in care se aflau trei adulți și cinci minori, a avut loc joi, 11 iulie, puțin dupa ora 11, pe autostrada A1, la kilometrul 473, pe sensul de mers Lugoj – Timișoara, in apropiere de nodul rutier Topolovațu Mare. La…

- Centrul Infotrafic din IGPR anunta ca, din 10 iulie, vor incepe lucrari de reparatie a Podului Giurgiu-Ruse, pe tronsonul bulgar. Lucrarile, programate sa dureze 730 de zile, se vor desfasura zilnic, 10-12 ore, informeaza News.ro.

- Unul dintre cele mai dificile proiecte realizate de administrația locala, cel de extindere a drumului județean care leaga Timișoara de Autostrada a1, de la Dumbravița la Giarmata, a fost finalizata. Cu succes real spun reprezentanții constructorului și președintele Consiliului Județean Timiș. Marți…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca vor incepe lucrarile pe Lotul 2 al Autostrazii Lugoj-Deva, pe care o catalogase in trecut drept ”o rușine naționala”. Acest lot de autostrada a fost extrem de controversat, asta pentru ca trebuie sa se construiasca și ”tuneluri pentru urși”, ceea…

- O noua expoziție temporara, „Lifeline”, semnata de artistul german Dieter Mammel, va fi vernisata la muzeul de arta, in galeria Ioachim Miloia, vineri, 10 mai, de la ora 18:00. Este o expoziție jubiliara, ajunsa la numarul o suta, organizata de muzeul timișorean in colaborare cu Muzeul Central al Șvabilor…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat luni ca municipalitatea incepe lucrarile de punere in siguranta la Hanul Solacolu, o cladire emblematica pentru Bucuresti, care vor dura pana la finalul acestui an. Primarul a aratat ca a respectat cu strictete regulamentul de urbanism al zonelor istorice,…

- Prezent joi la Timișoara, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a vorbit de mai multe ori despre proiectele majore de infrastructura ale orașului, județului și regiunii. Ar fi vorba despre Centura Sud, Centura Vest, drumul expres spre Moravița și bucata lipsa a autostrazii A1. Toate, a spus acesta,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat joi, ca Centura Timisoarei merge intr-un ritm foarte bun, undeva in iulie anul acesta va fi data in trafic. Despre ”celebra Autostrada pentru ursi”, ministrul a afirmat ca va fi finalizata in timp, avand finantare PNRR, el precizand ca a fost semnata…