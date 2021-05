Stiri pe aceeasi tema

- Pentru fluidizarea circulatiei, a fost luata masura devierii traficului, astfel ca se va inchide circulatia temporar pe sensul catre litoral, urmand sa se circule pe doua benzi pe cel catre Bucuresti.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, astazi, pana la ora 16.00, circulația este restricționata pe a doua banda pe Autostrada A1, la kilometrul 82+500 metri, pe sensul București catre Pitești, pentru inlocuirea parapetului median, precum și prima banda pe tronsonul…

- Circulatia este restrictionata marti pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, judetul Dambovita, pentru efectuarea de reparatii asfaltice. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marti, pana la ora 18,00, pe A1 Bucuresti - Pitesti,…

- Traficul rutier pe A2 Bucuresti - Constanta este restrictionat incepand de marti pana pe 27 mai avand in vedere ca se efectueaza lucrari de reabilitare a Podului de la Cernavoda. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, incepand de marti pana la data…

- Este restrictionata astazi pe a doua banda pe Autostrada A2 pe sensul Constanta catre Bucuresti, pe tronsoanele kilometrice 158 ndash; 157 lucrari la instalatia electrica si 197 ndash; 195 colmatari asfaltice .Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera…

- Traficul este restrictionat luni pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pentru efectuarea unor lucrari, informeaza Poliția Romana. Cei care au drum in zona trebuie sa ia in calcul și eventualele intarzieri provocate de lucrari.. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Traficul este restrictionat luni pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pentru efectuarea unor lucrari, potrivit agerpres.ro. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii, circulatia rutiera pe autostrada A2…

- Circulatia pe A2 este restrictionata pe prima banda, traficul desfasurandu-se pe banda de urgenta, din cauza unui accident ce a avut loc la kilometrul 16 in zona Cernica, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. In urma accidentului, in care au fost implicate…