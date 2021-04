Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia se desfasoara, joi, pe o singura banda pe sens pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea, in comuna Bascov, judetul Arges, avand in vedere ca se efectueaza lucrari de montare a unui parapet axial. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, joi, pana la ora 14,00,…

- Traficul este restrictionat luni pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pentru efectuarea unor lucrari, potrivit agerpres.ro. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii, circulatia rutiera pe autostrada A2…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, din cauza unor lucrari se vor aplica restrictii dupa cum urmeaza; – km 99+500 – 98, spre capitala, se restrictioneaza banda nr 1, pentru reparatii asfaltice, interval orar 10:30…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, in intervalul orar 13.00 – 18.00, circulația este restricționata pe prima banda pe Autostrada A1 pe sensul Pitești catre București, intre kilometrii 30 și 12, in zona localitații Bolintin Vale, județul Giurgiu, pentru…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in functie de conditiile meteorologice, astazi, intre orele 08.00 si 16.00, pe DN 7 Pitesti – Ramnicu Valcea – Sibiu vor avea loc mai multe lucrari in apropierea partii carosabile, fiind impuse urmatoarele restrictii de trafic:…

- Traficul rutier este restrictionat marti, pana la ora 17,00, pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, sensul catre Capitala, pentru efectuarea unor lucrari la carosabil, potrivit Agerpres. Citește și: Cazul Robert Roșu 2: un alt avocat este trimis de DNA in judecata Centrul INFOTRAFIC…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, din cauza restricțiilor de trafic impuse la locul accidentului produs in aceasta dimineața pe DN 7 Pitești – Ramnicu Valcea, in zona localitații Draganu, județul Argeș, se circula ingreunat, in coloana pe aproximativ 3 kilometri…