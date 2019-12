Primaria Targu Jiu continua sa execute lucrari la pasarela din partea de nord a municipiului, din zona Artego. Potrivit primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu, este vorba de intervenții la partea carosabila, dar și la trotuarul care va fi redat circulației pietonale. Pasarela de la Artego a fost recent in centrul atenției, dupa ce bucați de material au cazut peste calea ferata. Autoritațile au fost nevoite sa limiteze traficul rutier in zona pentru a indeparta materialele desprinse. Primarul din Targu Jiu a mai spus ca dupa ce pasarela va fi pusa in siguranța se va trece la organizarea unei…