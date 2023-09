Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 21 septembrie 2023, de la ora 12.00, la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia va fi organizata o conferința de presa care are ca team finalizarea lucrarilor de reparații capitale la secția de cardiologie și recepționarea acestei investiții finanțata integral de catre Consiliul Județean Alba…

- Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, a verificat azi execuția lucrarilor pentru modernizarea strazilor Caramidariei, Viitorului și Cimitir din orașul-stațiune Targu Ocna. S-a finalizat turnarea asfaltului pe strada Viitorului, iar astazi se intervine pe strada Caramidariei, urmand…

- Primaria Municipiului Pitești, prin Administrația Domeniului Public, a finalizat lucrarile de asfaltare și reparații ale terenului de sport de la Școala Gimnaziala ,,Mircea Eliade”, pe o suprafața de aproximativ 1400 mp, și ale aleii de acces spre școala – suprafața de aproximativ 600 mp. Acțiunile…

- Aerostar Bacau a caștigat un contract de 36 de milioane de lei pentru reparații capitale la avioanele de antrenament și acrobație IAK-52, pe care tot ea le-a produs, și reparatii capitale a motoarele tip M-14P (cu care IAK funcționeaza), cu o oferta de 35,9 milioane lei, scrie economedia.ro. Contractul…

- Cazarma 2745 Mangalia, din Portul Militar Mangalia, este vizata de reparatii capitale. De atribuirea contractului pentru se ocupa Ministerul Apararii prin Unitatea Militara 02542 Focsani, iar finantarea este asigurata din fonduri bugetare. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de…

- Administrația locala urmeaza sa investeasca peste jumatate de milion de euro in noul sediu de pe strada George Barițiu. O parte din angajații Primariei iși vor desfașura activitatea in imobilul cumparat in decembrie anul trecut.

- Administratia Fondului Imobiliar SRL a obtinut o autorizatie de construire de la Primaria Constanta Documentatia este valabila 24 de luni. Este vizat imobilul de pe strada Mercur nr. 10 din Constanta Administratia Fondului Imobiliar SRL a obtinut o autorizatie de construire de la Primaria Constanta,…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, impreuna cu Silviu Ionel Pravat, consilier județean, dirigintele de șantier și directorul de infrastructura din cadrul Consiliului Județean, au efectuat o vizita in teren pentru a verifica stadiul implementarii proiectului de reabilitare a DJ…