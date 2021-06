Lucrări edilitare în Săcălaz. Furnizarea de apă, întreruptă temporar Marți, 29 iunie, intre orele 8 și 17, in Sacalaz se va executa conectarea conductei pe strada I. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in localitate. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, Aquatim le […] Articolul Lucrari edilitare in Sacalaz. Furnizarea de apa, intrerupta temporar a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

