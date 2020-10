Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cercetare, Documentare si Promovare "Constantin Brancusi" va demara, incepand de joi, procedura de interventie de urgenta asupra componentelor artistice din piatra din cadrul Ansamblului Monumental "Calea Eroilor" din municipiul Targu Jiu. Potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri,…

- Laurentiu Baranga, cercetat pentru ca si-a falsificat diploma de BAC, a “absolvit” doua cursuri si la UPIT. Laurențiu Baranga, fostul șef al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, acuzat ca si-a obtinut diploma de bacalaureat la varsta de 32 de ani, si atunci prin fals, a fost…

- Brașovul este considerat al doilea cel mai atractiv oraș din Romania. Totodata, orașul de la poalele Tampei are cei mai mulțumiți cetațeni, potrivit barometrului urban “Calitatea Vietii” realizat de Banca Mondiala in 41 de localitati. Peste 80% din populația din mediul urban este mulțumita de orașul…

- DOLIU… Unul dintre cei mai apreciati oameni de cultura ai Vasluiului, profesorul si etnograful Dan Ravaru, s-a stins din viata la varsta de 79 ani. Anuntul a fost facut de catre directorul Centrului de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Vaslui, institutie in cadrul careia a lucrat aproape…

- Preotul Vasile Ailioaiei, parohul Bisericii Podeanu, a murit dupa ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. Parintele avea 66 de ani si era in spital de doua saptamani.Potrivit b365.ro, Vasile Ailioaiei s-a nascut in satul Topolita, la 10 km de Humulesti, locul de bastina al stra-stra-strabunicului…

- Istoricul Constantin Giurescu s-a nascut la 8 august 1875, la Chiojdu, in judetul Buzau. Si-a facut studiile liceale la Ploiesti, apoi a absolvit Facultatea de Litere din Bucuresti, urmand concomitent cursurile Scolii Normale Superioare.Si-a continuat studiile la Viena, iar in 1909 a devenit…