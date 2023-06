Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane aflate pe un scuter au murit, marți, pe o șosea din județul Hunedoara, dupa ce s-au izbit de un excavator. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 76, localitatea Brad, județul Hunedoara, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca miercuri dimineața nu sunt inregistrate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita sau restricționata, din cauza unui eveniment rutier. Singurele restricții sunt in județ

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, pana la ora 21.00, pe Autostrada A1 pe sensul Deva ndash; Nadlac, intre kilometrii 552 554, vor avea loc lucrari de reabilitare a partii carosabile, care impun restrictionarea traficului pe prima banda si pe cea de…

- Vizibilitate redusa pe A1 Sibiu – Sebeș – Deva. Avertizare pentru șoferi din partea Centrului Infotrafic al Poliției Romane S-a circulat cu mare dificultate duminica, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, din cauza vremii. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a emis o alerta pentru…

- Autoritațile au instituit restricții de trafic pe un sector al Autostrazii A4 Ovidiu-Agigea pentru efectuarea unor lucrari..Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca, marți in vederea inlocuirii portalului avariat de pe Autostrada A4 Ovidiu-Agigea, pe calea nr. 2 (sensul…

- Circulatia se va desfasura ingreunat in noaptea de vineri spre sambata, pe mai multe drumuri din tara, avand in vedere efectuarea unui transport agabaritic de la PTF Bors la Calafat, potrivit Agerpres.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in data de 6 mai,…

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. Se efectueaza lucrari in zona Alba Iulia Nord Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca vineri, 31 martie,…

- InfoTrafic: Restricții pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. Se efectueaza lucrari la rosturile de dilatație, in zona Alba Iulia Nord Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca vineri, 31 martie, se efectueaza lucrari de reparații la rosturile de dilatație pe Autostrada A10…