Lucrari de reparații la podul de lemn de la Poarta a IV-a a Cetații Alba Carolina. Accesul in zona restricționat Incepand din 11 iulie, se vor efectua reparații la podul de lemn de la Poarta a IV-a a Cetații Alba Carolina. Aceste intervenții sunt extrem de necesare, deoarece in prezent podul reprezinta un pericol pentru […]

Sursa articol: ziarulunirea.ro

- In timp, intemperiile și traficul pietonal și-au spus cuvantul, astfel, in perioada urmatoare, Primaria Alba Iulia va efectua lucrari de reparații la podul de lemn de la Poarta a IV-a a Cetații. Aceste lucrari sunt de maxima necesitate deoarece, in acest moment, podul prezinta risc pentru trecatori.…

