- O porțiune dintr-un drum comunal ce leaga orașul Campeni de satul Certege, in lungime de 1,5 kilometri, va fi reabilitat și modernizat printr-o investiție de peste 1,6 milioane de lei. Primaria Campeni a lansat joi, 24 iunie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru modernizarea…

- Andrei Cojocaru, elev in clasa a XII-a (absolvent de acum) la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a fost admis la Academia Forțelor Aeriene din Colorado Springs – Statele Unite ale Americii „United States Air Force Military Academy, Colorado Springs”. Andrei este al noualea absolvent…

- Primaria Alba Iulia cumpara mijloace de semnalizare rutiera și echipamente de trafic rutier in valoare de 300.000 de lei, pentru echiparea drumurilor din municipiu pana in iulie 2023. Primaria Alba Iulia a lansat luni, 7 iunie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru…

- Lucrari de reparații la Gradinița Oarda de Jos: Licitația in valoare de peste 130.000 lei, lansata in SEAP Lucrari de reparații la Gradinița Oarda de Jos: Licitația in valoare de peste 130.000 lei, lansata in SEAP Primaria municipiului Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- Gradinița și creșa Prichindel din orașul Cugir va beneficia de dotari in valoare de peste 470.000 de lei. Este vorba despre mobilier pentru gradinița și creșa, echipamente IT și electronice și mobilier și echipamente de bucatarie. Primaria Cugir a lansat vineri, 14 mai, in Sistemul Electronic de Achiziții…

- O porțiune in lungime de circa 2 km din drumul județean DJ 103G, ce face legatura intre localitatea Cigudu de Sus și limita cu județul Cluj va fi asfaltata printr-o investiție de peste 3,2 milioane de lei. Consiliul Județean Alba a lansat miercuri, 12 mai, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- Strada Principala din Petrisat – localitate componenta a municipiului Blaj, va fi reabilitata printr-o investiție de peste doua milioane de lei. Primaria Blaj a lansat vineri, 16 aprilie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziția de lucrari de reabilitare strada…

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) din Alba Iulia cumpara peste 90 de paturi electrice și noptiere pentru secțiile Neurologie și ORL. Investiția este de peste 470.000 de lei, fara TVA. Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia a lansat vineri, 16 aprilie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice…