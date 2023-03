Stiri pe aceeasi tema

- Se circula cu dificultate pe traseul național R2 "Chișinau-Bender-Tiraspol-M5". Potrivit poliției, circulația este ingreunata din cauza lucrarilor de reparație a acostamentului, dar și a invelișului asfaltic.

- Trafic restricționat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant din Capitala, in special in perimetrul strazilor Maria Cebotari- Sfatul Țarii. Motivul este un nou protest, organizat astazi in centrul Capitalei. Șoferii sunt indemnați sa evite centrul Capitalei.

- Poliția de frontiera anunța ca miercuri, 8 martie, incepand cu ora 09:30 traficul este intrerupt in punctele de frontiera Petea și Urziceni. Autoritațile maghiare efectueaza lucrari de mentenanța la sistemul informatic. ”P.T.F. Urziceni, P.T.F. Petea – 08.03.2023, incepand cu ora 09.30- TRAFICUL ESTE…

- Amenda uriașa in 2023 pentru șoferii care nu prezinta permisul auto la controlul in trafic Potrivit legii, soferii trași pe dreapta la un simplu control trebuie sa prezinte agentilor de la Politia rutiera, in mod obligatoriu, permisul de conducere. In caz contrar, ei pot primi o amenda substanțiala.…

- Numarul persoanelor care trec sambata din Romania in Ungaria prin vamile Petea si Urziceni este foarte mare, timpii de asteptare fiind de peste o ora sau o ora si jumatate, informeaza Politia de Frontiera, citata de Agerpres. Mulți dintre cei care trec granița sunt romanii care lucreaza in strainatate…

- O portiune din podul rutier de la intrarea in satul Hrusova din raionul Criuleni, s-a prabusit sambata trecuta. Vorbim despre un sfert de con, de care se tine piatra sa nu cada de pe baza structurii.

- Trei transporturi cu deseuri aduse din Austria, Germania si Italia, in total 26 de tone, au fost intoarse de la frontiera de autoritatile din judetele Arad si Bihor, pentru ca soferii nu au putut prezenta toate documentele legale pentru a le introduce in tara. In Punctul de Trecere a Frontierei (PTF)…

- In Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II a fost verificat un camion condus de un roman, care transporta 15 tone de deseuri constand in imbracaminte si materiale textile provenite de la o societate comerciala din Austria. Acestea urmau sa fie descarcate la o firma din Romania.La PTF Bors II,…