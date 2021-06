Stiri pe aceeasi tema

- O porțiune in lungime de circa 2 km din drumul județean DJ 103G, ce face legatura intre localitatea Cigudu de Sus și limita cu județul Cluj va fi asfaltata printr-o investiție de peste 3,2 milioane de lei. Consiliul Județean Alba a lansat miercuri, 12 mai, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- Zilele trecute, administrația locala blajeana a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice un contract in valoare de puțin peste 800.000 de lei, aferent digitalizarii documentelor din arhiva, in cadrul proiectului „Municipiul Blaj – Administrație publica inteligenta”. ”Se dorește crearea unei…

- Servicii medicale gratuite pentru 165 de persoane varstnice din Blaj: Licitația, lansata in SEAP Primaria Municipiului Blaj a lansat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru Servicii de consultanța prestate de personalul de asistența medicala pentru obiectivul de investiție…

- Proiectul pentru amenajarea lacului și imprejurimilor va cuprinde un complex multifuncțional, cinematograf de vara, trotuare, pista de biciclete, punte pietonala din sticla, pavilion subacvatic, debarcader. Primaria municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație…

- Pavilion subacvatic, debarcader, cinematograf de vara in zona lacului Chereteu din Blaj: Licitația pentru studiul de fezabilitate, lansata in SEAP Cartierul Chereteu din municipiul Blaj are toate șansele sa ajunga zona de lux. Proiectul pentru amenajarea lacului și imprejurimilor va cuprinde un complex…

- Dotari noi pentru SVSU Albac: Licitația in valoare de peste 190.000 de lei, lansata in SEAP SVSU Albac va beneficia de dotari noi, precum un utilaj de intervenție, scule și dispozitive de intervenție, dar și echipamente SVSU. Primaria Albac a lansat marți, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- Turnul Eiffel este angrenat intr-o complexa acțiune de renovare, de fapt cea mai mare din istoria sa de 130 de ani. Acțiunea este demarata in perspectiva Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Nu numai ca cele 19 de straturi de vopsea anterioare vor fi indepartate, dar monumentul parizian va pierde…

- Spitalul Orașenesc Cugir intenționeaza sa achiziționeze materiale sanitare și echipamente de protecție pentru realizarea actelor medicale la standardele de calitate impuse de legislația in domeniul serviciilor medicale. Spitalul Orașenesc Cugir a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice,…