Angajații Sistemului de Gospodarire a Apelor Gorj desfașoara in aceasta perioada o serie de lucrari pe cursurile de apa din administrare, lucrari prevazute in Programul Tehnic, respectand masurile preventive dispuse pentru limitarea raspandirii infecției cu noul coronavirus. Lucrarile programate in cursul acestui an au drept scop reducerea riscului la inundații a zonelor riverane, asigurarea funcționarii la parametrii optimi a lucrarilor de gospodarire a apelor, asigurand in cazul digurilor continuitatea liniilor de aparare. In prezent, se executa in teren lucrarea de indiguire a raului Șușița…