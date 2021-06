Stiri pe aceeasi tema

- Soclul statuii lui Mihai Viteazul din Sfantu Gheorghe, pe care a fost vopsit steagul Ungariei și a fost inscripționat mesajul „Trianon”, a fost curațat. Primarul orașul Antal Arpad susține ca este vorba de „o provocare” și cere poliției sa indentifice autorii, informeaza mediafax. „Este evident…

- Anuntul a fost facut pe o retea de socializare de catre presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea. Seful administratiei judetene a semnat astazi contractul cu firma care se va ocupa de modernizarea drumului, pe o lungime de peste 760 de metri. Lucrarile de reparatii vor respecta cerintele…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, deputatul Miklos Zoltan, președintele Camerei de Comerț și Industrie a județului Covasna, Edler Andras, și presedintele Comisiei Economice din Consiliul Local, Debreczeni Laszlo, au prezentat, in cadrul unei conferințe de presa comune, programele de…

- Lucrarile la drumul județean Giurgița – Moțaței au fost verificate, astazi, de conducerea Consiliului Județean (CJ) Dolj. Instituția a obținut fondurile europene pentru modernizarea celor 72 de kilometri ai DJ 561A Giurgița (DJ 561) – Urzicuța – Afumați – Bailești – Moțaței (intersecție DN 56) – Unirea…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor sa preia cladirea fostului abator din municipiu, aflata in proprietatea statului si administrarea Automobil Club Roman (ACR), sa o reabiliteze si sa o introduca in circuitul public, iar in acest scop Consiliul Local a adoptat joi o hotarare prin care va solicita…

- Doar sase persoane mai erau inscrise, joi dimineata, pe listele de vaccinare anti-COVID-19 in judetul Covasna, in conditiile in care erau disponibile un numar de 4.725 doze in centrele deschise pe teritoriul acestuia, a declarat primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad. Edilul considera ca…

- Lucrarile de reabilitare si modernizare a Muzeului National Secuiesc din Sfantu Gheorghe vor demara in aceasta primavara, cu o intarziere de doi ani fata de termenul prevazut initial, a declarat joi, presedintele Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor. Acesta a mentionat, in cadrul unei conferinte…

- Patronii unei sali de fitness din Sfantu Gheorghe au atacat in instanta Hotararea Guvernului in baza careia activitatea salii de sport a fost suspendata din momentul in care incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit 4 la mia de locuitori la nivelul municipiului. Acestia solicita anularea dispoziției,…