Lucrari de reabilitare la gradinița din zona Centru Teiuș: Rețelele electrice vechi de peste 50 de ani se inlocuiesc in totalitate, se schimba tavanele și instalațiile. Renovari și la Casa de Cultura Lucrari de reabilitare la gradinița din zona Centru Teiuș: Rețelele electrice vechi de peste 50 de ani se inlocuiesc in totalitate, se schimba tavanele și instalațiile. Renovari și la Casa de Cultura Lucrarile de reabilitare termica ale gradinitei din zona Centru, se deruleaza in ritm sustinut, au anunțat reprezentanții primariei, marți, 23 iulie 2024. Citește […] Lucrari de reabilitare la gradinița…