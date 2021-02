Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 26 ianuarie, intre orele 10 – 13, sunt programate lucrari de mentenanța la stația de pompare a apei Urseni, din Timișoara. La finalizarea acestor lucrari și reluarea procesului de pompare a apei in rețeaua de distribuție, este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure, anunța Aquatim. Deoarece…

- Societatea Aquatim a publicat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice anunțul de licitație pentru modernizarea stației de tratare Bega din Timișoara. Aceasta asigura 70% din consumul de apa din zona, iar investițiile preconizate a avea loc depașesc 81 de milioane de lei. Conform anunțului, obiectul…

- Dorința conducerii administrative a Timișoarei, legata de alegerea unui al doilea viceprimar al orașului, nu va avea o finalitate nici astazi, atunci cand de la ora 17 era programata ședinta de consiliu local pentru confirmarea lui Cosmin Tabara, candidatul liberal, pe postul de secund al lui Dominic…

- Operatorul de salubritate din Ploiesti si alte circa 35 de localitati din Prahova, Rosal Grup, va prelua statia de tratare mecano-bilogica realizata la marginea municipiului, conform unei informatii confirmate de primarul Andrei Volosevici. Acesta a declarat ca, in teorie, acest pas ar trebui sa rezolve…

- Un consilier local din Deta a depus plangere penala impotriva prefectului de Timiș și a secretarului primariei Deta, ca urmare a refuzului acestora de a constata și pune in funcțiune incetarea mandatului de primar al localitații timișene pentru Petru Roman. Solicitantul spune ca cele doua parți reclamate…

- Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban SRL, continua programul de modernizare a infrastructurii pietonale din zonele rezidentiale. Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban SRL, continua programul de modernizare a infrastructurii pietonale din zonele rezidentiale.Pe strada…

- Antrenorul echipei de fotbal Rapid Bucuresti, Mihai Iosif, a fost testat pozitiv la COVID-19, luni, a anuntat clubul de liga secunda pe pagina sa de Facebook. ”Din pacate, Mihai Iosif, antrenorul nostru, a fost depistat pozitiv cu COVID-19, dupa ce s-a testat in aceasta dimineata. Mita a prezentat aseara…

- Stația de tratare a levigatului format din deșeurile menajere solide, depozitate la poligonul amplasat in localitatea Țințareni. Este cel de-al doilea utilaj instalat in zonele de gestiune ale municipalitații, unicele de acest fel in republica, a fost pusa in funcțiune, astazi, 27 noiembrie.