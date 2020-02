Lucrări de investiţii finalizate în Piteşti Primaria informeaza ca in anul 2019 a finalizat mai multe lucrari importante de investitii. Dintre acestea, primaria aminteste modernizarea pietelor Trivale si Gavana, amenajarea unui sediu nou pentru Evidenta Populatiei, extinderea retelelor de iluminat public stradal si a celui de supraveghere video etc. De asemenea, in acest an vor continua lucrari importante precum cele de […] Articolul Lucrari de investitii finalizate in Pitesti apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

