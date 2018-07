Stiri pe aceeasi tema

- Circulația pe DN 7, intre km 170+500-170+700, pe sensul Pitesti – Ramnicu Valcea, va fi restrictionata, astazi pana la ora 14.00, in vederea decolmatarii șanțurilor, pe raza localitatii Budesti, potrivit IPJ Valcea.

- Doua persoane au fost ranite dupa ce autoturismul in care se aflau s-a lovit frontal cu un microbuz la intrarea in municipiul Ramnicu Valcea.Accidentul rutier s-a produs duminica, pe DN 7, la sensul giratoriu de la intrarea in municipiul Ramnicu Valcea, peste pod.Potrivit purtatorului…

- Traficul rutier este blocat, vineri seara, pe Drumul Național 57, intre Naidaș și Moldova Noua, in județul Caraș-Severin, in urma caderilor de pietre de pe versant. Mai multe echipaje de Poliție și ale ISU acționeaza pentru eliberarea carosabilului, scrie Mediafax.Potrivit ISU Caraș-Severin,…

- Traficul rutier este blocat pe DN 7, km 166, pe sensul de mers Ramnicu Valcea – Pitesti, dupa ce un tir a ajuns in șanț. Potrivit IPJ Valcea, soferul tirului a adormit la volan si a iesit in decor.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 (E81) Pitesti – Ramnicu Valcea, la km 143, in zona localitatii argesene Cotmeana, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autotrenuri. O persoana a fost ranita. Circulatia este oprita.

- Pe DN 7, drumul care face legatura intre Ramnicu Valcea si Pitesti s-a produs astazi, 19 mai, un accident rutier soldat cu decesul unei persoane si ranirea grava a altor doua. Traficul a fost blocat total.

- Traficul rutier pe Drumul National 7 – Valea Oltului este deviat, joi, pe Centura Calimanesti, pentru ca pe sensul Ramnicu Valcea – Sibiu se vor efectua lucrari la carosabil, potrivit Infotrafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca, joi, pana in…

- Traficul va fi deviat de pe DN 7 pe soseaua de centura a orasului Calimanesti, joi, pana la ora 12.00, din cauza unor lucrari la carosabil, scrie news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pana in jurul orei 12.00, din cauza unor lucrari de frezare si asfaltare, traficul (toate…