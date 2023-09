Lucrări de intervenție pe Bd. Mircea cel Bătrân din Târgoviște pentru remedierea unei conducte de apă avariată Va informam ca astazi, 21.09.2023, incepand cu ora 19.30, se vor efectua lucrari de intervenție pe Bd. Mircea cel Batran, pentru remedierea unei conducte de apa avariata. Va fi afectata a doua banda de circulație, imediat dupa trecerea de pietoni semaforizata (zona BCR). Dupa intervenție, terenul va fi adus la starea inițiala prin asfaltarea [...] The post Lucrari de intervenție pe Bd. Mircea cel Batran din Targoviște pentru remedierea unei conducte de apa avariata first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

