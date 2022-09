Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași executa lucrari de degajare a carosabilului in urma caderilor de pe versant pe DN 17B, in zona Holda iar din motive ce țin de siguranța participanților la trafic, circulația pe acest sector de drum ramane inchisa pentru toate categoriile de utilizatori, cu recomandarea folosirii rutelor alternative avute la dispoziție. Se estimeaza ca pana pe 15 noiembrie, in funcție și de condițiile meteo vor putea fi executate lucrari de ranguire a versantului, detonare a materialului pietros și montare a barierelor dinamice, execuție zid de sprijin, urmand ca in…