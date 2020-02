Lucrări de decolmatare în zona Măicănești Rețeaua de desecare din zona Maicanești va deveni funcționala in urma unui proiect derulat de Agenția Naționala de Imbunatatiri Funciare, filiala Vrancea. Proiectul prevede lucrari de decolmatare și distrus vegetație pe o suprafața de aproximativ 15000 de hectare. Lucrarile din cadrul proiectului au o valoare de 1,39 milioane lei, și vor fi derulate pe o […] Articolul Lucrari de decolmatare in zona Maicanești apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

