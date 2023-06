Lucrari de asfaltare si reabilitare a tramei stradale in orasul Techirghiol

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a semnat 81 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, iar doua dintre acestea sint pentru comunele sucevene Moara și Breaza. Valoarea totala a contractelor este de aproximativ 925 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat…

- Drumul care duce spre stațiunea montana Parang și se afla in administrarea municipalitații de la Petroșani, a intrat in proces de modernizare. Lucrarile pentru reabilitarea și modernizarea strazilor Maleia și General Vasile Milea au debutat la Petroșani. Au fost aduse utilajele in teren iar…

- Patru drumuri comunale din Mihail Kogalniceanu sunt asfaltate in cadrul Etapei II a proiectului finantat prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny". Perioada de executie a lucrarilor este de sase luni, de la data emiterii ordinului de incepere. Finantarea proiectului este asigurata de Programul…

- Proiectul "Mobilitate Urbana IIldquo;, finantat prin Programul National de Investitii "Anghel Salignyldquo;, obtinut de administratia locala a orasului Techirghiol este in plina desfasurare. Valoarea proiectului este de 11 milioane de lei si vizeaza reabilitarea strazilor: 9 Mai; Aurel Vlaicu; Dimitrie…

- Extinderea rețelei de canalizare și apa in cartierul Orizont din Alba Iulia. Cat vor costa lucrarile Primaria Alba Iulia actualizeaza documentația pentru introducerea rețelei de apa și canalizare pe 15 strazi din cartierul Orizont. Proiectul se afla la faza studiu de fezabilitate și este finanțat prin…

- Casa de Cultura din Targu Jiu se afla intr-o stare de dezastru total. Aspectul exterior este deplorabil, iar la interior totul este o ruina. De ani de zile apa s-a infiltrat prin acoperiș. Autoritațile locale au preluat de cațiva ani imobilul, dar nu mai reușesc sa il reabiliteze. Lucrarile de modernizare,…

- FOTO: Incep lucrarile de asfaltare a drumului județean DJ 107H, intre Coșlariu Nou și DN 1. Care este valoarea investiției Lucrarile de modernizare a drumului județean DJ 107H Coșlariu Nou – DN 1 vor incepe luni, 24 aprilie. Potrivit președintelui CJ Alba, Ion Dumitrel, ordinul de incepe a lucrarilor…

- Incep lucrarile de asfaltare pe mai multe drumuri din comuna Meteș. Licitația a fost caștigata In comuna Meteș vor incepe in curand lucrarile de asfaltare a mai multor drumuri comunale și vicinale. Licitația pentru modernizarea a 17 tronsoane, in lungime totala de peste 8 km, a fost atribuita recent.…