- Miercuri, 6 aprilie, intre orele 8-16, presiunea apei va fi scazuta in localitatea Faget, pe strazile Gheorghe Doja, George Coșbuc, Ștefan cel Mare și Aleea Spitalului, datorita lucrarilor de spalare și dezinfectare a rețelei de distribuție. De asemenea, miercuri, 6 aprilie, intre orele 9 și 14, se…

- Pe data de 21 martie, in intervalul orar 9-17, se va executa o conectare de conducte in cadrul proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale in municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdaneștilor”. Pe durata lucrarilor se va opri apa pe Calea Bogdaneștilor (porțiunea…

- Luni, 14 martie, se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, intre orele 8-16 se va sista livrarea apei in Gruni, iar intre orele 9-15, in Padureni. Marți, 15 martie, in intervalul orar 9-17 se va executa o conectare de conducte pe strada Dunarea.…

- Pentru spalarea rețelei de distribuție și a rezervorului de inmagazinare, miercuri, 23 februarie, intre orele 8-16, se va intrerupe furnizarea apei in Belinț. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul…

- Compania de apa-canal, Aquatim, a anuntat noi lucrari la retelele pe care le administreaza. Pe 7 februarie, intre orele 8-16, in Colonia Fabricii din Tomesti se va efectua spalarea si dezinfectarea rezervorului si a retelei de distributie. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei, a anuntat…

- Pe 7 februarie, intre orele 8-16, in Colonia Fabricii din Tomești se va efectua spalarea și dezinfectarea rezervorului și a rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei. Pe 7 și 8 februarie, intre orele 12-17, se va opri apa in Buziaș, pe strada Tiberiu Brediceanu, din…

- Miercuri, 2 februarie, intre orele 10-15, se va opri furnizarea apei in Buziaș, pe strada Tiberiu Brediceanu, din cauza lucrarilor de conexiune a noii rețele in caminele de vane. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare…

- Joi, 20 ianuarie, intre orele 9-16, in Buziaș se vor executa legaturi in caminele de vane ale noii rețele de distribuție. Pe durata lucrarilor se va opri furnizarea apei pe strada Tiberiu Brediceanu. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece…