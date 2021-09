Stiri pe aceeasi tema

- Florentina Marcuți este doctor in istorie, specialista in arheologie. Este o excelenta desenatoare, dar și o pictorița inzestrata cu talent și pricepere, care se dezvaluie acum publicului. Expoziția cuprinde 25 de lucrari – portrete și flori –, pictate pe panza in ulei. Lucrarile au fost faurite in…

- Expoziția „Dincolo de negru”, parte a demersului de cercetare a artistului timișorean Atila Gomboș pentru lucrarea sa de doctorat, un proces de interogare metafizica a valențelor (non)culorii, in acest caz a negrului, este gazduita in aceste zile de galeria de arta Helios. Prezența in expoziție a mai…

- Expozitia multimedia "Mirrors of Brancusi", un proiect care urmareste sa surprinda esenta sculptorului roman printr-o serie de instalatii si de experiente bazate pe opera lui Constantin Brancusi, va putea fi vizitata intre 23 si 30 iulie la Muzeul de Arta din Cluj Napoca in cadrul TIFF, arata News.ro.…

- In perioada 23 – 30 iulie are loc la Muzeul de Arta din Cluj Napoca in cadrul TIFF, expoziția multimedia Mirrors of Brancuși, un proiect care urmarește sa surprinda esența sculptorului roman printr-o serie...

- Prețurile apartamentelor noi vândute pe piața din România au crescut cu 3,1% în 2020 fața de anul anterior, ajungând la o medie de 1.322 de euro/mp. Astfel, România se afla pe locul patru în topul celor 24 de țari analizate în cadrul raportului Deloitte Property…

- Galleria 28 din Timișoara, in parteneriat cu grupul Noima, a deschis expoziția „Ritmuri noi”, semnata de Cosmin Frunteș și curatoriata de Maria Pașc, care aduce pe simeze cele mai recente lucrari de pictura ale artistului. Expoziția scoate la iveala acumulari tainuite ale artistului, roade ale unor…

- Expoziția anuala internaționala World Press Photo a ajuns la cea de-a 64-a ediție, respectiv la a zecea prezența in Romania, fiind gazduita de muzeele din București, Cluj-Napoca și Timișoara... The post Expoziția anuala World Press Photo, la Muzeul de Arta Timișoara appeared first on Renasterea banateana…

- Muzeul de Arta din Timișoara inaugureaza o noua expoziție, „Marile portrete ale lui Nadar – Photographies de Felix Nadar”, care va avea vernisajul in 23 iunie, ora 18,00. Expoziția, organizata in colaborare cu Institutul Francez din Timișoara, aduce in fața publicului chipurile unor scriitori, compozitori…