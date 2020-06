Muzeul de Arta din orașul Ulm va gazdui din 5 iulie pana in 6 septembrie 2020 prima expoziție care face parte din proiectul internațional itinerant de arta contemporana intitulat „Art on the Stream”, coordonat de catre managerul vienez Marton Mehes și Swantje Folkmann, referent cultural al regiunii Dunarii de la Muzeul Șvabilor din Ulm. Proiectul, […] Articolul Lucrari ale unor artiști romani, prezentate la Muzeul Șvabilor din Ulm, in Germania. Expoziția va ajunge și la Timișoara FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .