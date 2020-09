Stiri pe aceeasi tema

- Cartile si manuscrisele vechi - inclusiv opere ale lui Galileo Galilei, Isaac Newton si ale pictorului Francisco Goya - care au fost descoperite in Neamt erau intr-un garaj, intr-o zona peste care fusese turnata placa de beton, operele fiind puse in niste pubele. Anchetatorii au stabilit ca acestea…

