Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana McDonald’s a anunțat ca va inchide temporar toate cele 850 de restaurante ale sale din Rusia din cauza invaziei din Ucraina. Nu este singura companie de acest nivel care anunța ca parasește piața din Rusia. Producatorii americani de bauturi racoritoare Coca-Cola și PepsiCo și rețeaua…

- ANRE a afișat marți noi prețuri plafon la carburanți.Astfel, miercuri, un litru de benzina va costa 24, 54 de lei, cu 6 bani mai scump.Totodata, motorina se va scumpi cu 8 bani și va costa 21,25 lei.

- In ianuarie, au fost livrate 32,4 milioane de smartphone-uri in China, conform datelor furnizate chiar de China Academy of Information and Communications.Comparat cu cele 39,6 milioane de smartphone-uri livrate in ianuarie 2021, nivelul de anul acesta este cu 18,2% mai redus. De vina pentru aceasta…

- Scumpirea energiei ii afecteaza si pe producatorii agricoli Foto: Arhiva/ Alex Lancuzov. Majorarea preturilor la energie electrica si gaze naturale îi afecteaza si pe producatorii agricoli, care avertizeaza ca toate aceste cheltuieli suplimentare se vor reflecta în preturi mai…

- Producatorii de energie si gaze, importatorii, precum si statul roman, prin intermediul taxelor, sunt cei care au de castigat de pe urma cresterii facturilor, in timp ce furnizorii nu au niciun beneficiu in plus, a afirmat directorul general al E.ON Romania, Volker Raffel, intr-un interviu acordat AGERPRES.El…

- Dacia lanseaza pe piata din Romania Seria Limitata Duster Extreme, cea mai echipata versiune a SUV-ului fabricat la Mioveni. Beneficiind de un look exclusiv, noua serie limitata ofera in standard toate echipamentele disponibile pe versiunea superioara de echipare „Prestige”, la care se adauga dotari…

- Scumpirea gazului și a curentului, precum și pesta porcina africana ar putea distruge industria creșterii de animale din Romania. Facturile au crescut de șase-șapte ori fața de luna precedenta, iar producatorii de carne de porc și de pasare spun ca sunt nevoiți sa-și reduca activitatea. Unii dintre…

- Scumpirea gazului și a curentului, precum și pesta porcina africana ar putea distruge industria creșterii de animale din Romania. Facturile au crescut de șase-șapte ori fața de luna precedenta, iar producatorii de carne de porc și de pasare spun ca sunt nevoiți sa-și reduca activitatea.