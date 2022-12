Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca i-a solicitat guvernatorului regiunii Cernauți, din Ucraina, Ruslan Zaparaniuk,o intalnire de urgența pentru ziua de luni, 19 decembrie, de la ora 12:00, pentru a clarifica și gasi soluții cu privire la traficul foarte aglomerat din vama Siret.…

- Numarul dublu, pe noiembrie-decembrie, al Revistei de Cultura ”Nord Literar” a ieșit de curand de la tipar. Sunt 24 de pagini de proza, poezie, critica și actualitate culturala intr-o prezentare grafica de inalta ținuta, avand semnaturile unor nume de referința ale literaturii, precum: Mircea Popa,…

- Sfinți fara aureola, copleșitorul proiect al jurnalistului de televiziune Constantin Marascu intitulat Sfinți fara aureola volumul 3, editura Eubeea, 2021, a fost rasplatit cu Premiul juriului pentru proiect literar. Lucrarea a ajuns in 2022 la volumul 4 și urmeaza volumul 5. Din pacate, s-a ajuns in…

- Joi, 24 noiembrie, incepand cu ora 16.00, Sala de Arta a Bibliotecii Bucovinei din Suceava va gazdui lansarea romanului in trei volume „Margaritare…margaritare”. Lucrarea poarta semnatura lui Vasile Suceveanu și va fi prezentata de președintele Societații Scriitorilor Bucovineni, Alexandru Ovidiu Vintila.…

- Vestitul constructor Dorel a lovit din nou la Suceava. A trasat o trecere de pietoni, pe o strada fara trotuare, care pe o parte a drumului se oprește intr-un parapet, iar pe cealalta parte, intr-un șanț. Proiectul are avizul Poliției.

- Cel mai longeviv concurs literar din tara, Festivalul Național de Poezie „Nicolae Labiș", ediția a 54-a (30 septembrie – 1 octombrie 2022, la Suceava, Falticeni și Malini), s-a deschis, vineri, 30 septembrie, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava.Pe parcursul ...

- Vineri, 30 septembrie 2022, in sala Teatrului „Matei Vișniec" din Suceava, la ora 10, ne vom vedea la deschiderea Festivalului Național de Poezie „Nicolae Labiș", Ediția a 54-a.Mergem sa deschidem ferestrele și casa-muzeu a lui Nicolae, mai vie ca niciodata. An de an, toamna ...

- Casa de Poezie „Light of ink" și Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava, in parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava, organizeaza vineri, 23 septembrie 2022, la ora 17.00, o Seara de Poezie (ediție noua). Acțiunea va avea loc in spațiul ...