- Liceenii de la Arte Plastice, Colegiul Național Banațean și de la Liceul de Arta „Ion Vidu” au creat, prin intermediul unui proiect, obiecte de ceramica și arta murala, ce vor fi expuse, incepand de vineri, pe holurile unuia dintre licee. Proiectul „Spații Interdimensionale” i-a provocat pe tineri sa…

- 15 elevi de la Liceul “Demostene Botez” Trușești, acțiune de mobilitate in Malta printr-un proiect Erasmus 15 elevi de la Liceul “Demostene Botez” Trușești, din care 10 au provenit din medii defavorizate, au participat recent la ampla acțiune de mobilitate in Malta, printr-un proiect Erasmus. Elevii…

- LIVE VIDEO: Targul Ofertelor Educaționale la Alba Iulia. Specializari și condiții pentru elevii care aleg invațamantul profesional LIVE VIDEO: Targul Ofertelor Educaționale la Alba Iulia. Elevii din Alba au oportunitatea, in perioada 16-17 mai, sa afle posibilitațile de continuare a studiilor in licee…

- Raportul final pe incendiului de la liceul „Liviu Deleanu” nu este gata, iar cauza, la moment, ramane necunoscuta. Totodata, potrivit deciziei CSE, elevii instituției vor invața la distanța și luni, 15 aprilie. Declarațiile au fost facute de șeful adjunct al Directiei Generale Educatie, Tineret si Sport,…

- Una dintre inițiativele de succes ale Alianței Timișoara Universitara, care reunește instituțiile de invațamant superior, a avut vineri o noua ediție. Impreuna cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș a avut loc cea de-a doua ediție a targului educațional “Timișoara – ATU pentru educația ta”. Evenimentul…

- Elevii de la Liceul de Arta „Ion Vidu” din Timișoara vor susține un concert caritabil. Banii adunați vor fi direcționați catre Asociația „Inima iți vorbește”, care are grija de copii din medii defavorizate și care sunt supuși excluziunii sociale. Concertul are loc in 14 aprilie, in sala festiva a liceului…

- FOTO: Polițiștii au „amprentat” elevii de la doua licee din Pomarla și Coțușca Se apropie sarbatoarea de Buna Vestire care coincide cu ziua in care polițiștii sunt onorați de comunitate pentru eforturile pe care le depun ca ordinea și legea sa fie menținute la cote ridicate. Ziua Poliției Romane este…

- FOTO: Elevii de la Liceul „Demostene Botez” Trușești au onorat Ziua Internaționala a Francofoniei printr-o serie de activitați Cu prilejul Zilei Internaționale a Francofoniei, elevii de la Liceul “Demostene Botez” Trușești, coordonați de catre profesor Ionescu Ana Claudia, au desfașurat o serie de activitați…