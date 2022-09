Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, ora 17.00, CS Ocna Mureș – Avantul Reghin | „Soda draga” viseaza sa continue seria remarcabila CS Ocna Mureș va susține sambata, ora 17.00, al treilea meci intr-o saptamana in fața fanilor, contra Avantului Reghin (locul 4, 6 puncte, ultimul joc, 3-0 cu CSU Alba Iulia), meci contand pentru…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, sare in apararea lui Cristi Sapunaru (38 de ani), dupa ieșirea necontrolata a capitanului Rapidului de la finalul meciului cu FCU Craiova, 0-1. Stoperul a fost aproape de bataie cu „Poștașu”, membru al galeriei oltene. Dragomir considera…

- Continue reading SPECIAL. Comunele care viseaza la Liga 1: cantonamente in Spania, “verișoara” lui Dinamo și nocturna inca de la “județ”! Vivi Rachita: “Pauleștiul va fi o surpriza interesanta” at Info real.

- Continue reading Cristi Sapunaru, val de ironii spre Petrolul: „Daca jucam trei zile, se aparau trei zile! Au dat gol din jumatate de ocazie!” Toate reacțiile din tabara Rapidului at Info real.

- Petrolul a caștigat cu Rapid, scor 1-0, intr-un meci din etapa #5 din Liga 1. Gabi Tamaș, fundașul „lupilor galbeni” a vorbit despre tactica defensiva a echipei și a raspuns criticilor. Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, și Cristi Sapunaru, capitanul giuleștenilor, au acuzat tactica defensiva a celor…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit și azi despre posibilul interes al Rapidului pentru extrema Florinel Coman (24 de ani) și mijlocașul Dariu Olaru (24 de ani). Gazeta Sporturilor a dezvaluit miercuri seara ca Rapid are un buget de transferuri de 5 milioane de euro, iar antrenorul Adrian Mutu viseaza…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a vorbit despre derby-ul cu Rapid din etapa a 2-a, ce se va disputa pe noul stadion Giulești. In lipsa marelui derby-ului Romaniei dintre Dinamo și FCSB, ce nu va mai avea loc anul acesta dupa retrogradarea „cainilor”, Rapid- FCSB ramane marele derby…

- Intr-o intervenție de aproximativ 22 de minute, Gigi Becali, patronul FCSB, a avut un discurs dur la adresa autoritaților din Romania. Nemulțumit de faptul ca FCSB nu poate juca in Ghencea și de deciziile luate de judecatori in cazurile in care a fost implicat, Gigi Becali a avut o serie de critici.…