- Producatorul american Regeneron Pharmaceuticals a dezvoltat un tratament pentru infecția cu COVID-19. Acesta consta intr-un amestec de anticorpi monoclonali care a redus cu 81,6% riscul de contactare a...

- Ca in orice alt domeniu, Guvernul Romaniei s-a mișcat extrem de greu, chiar și cand a fost vorba de salvarea vieții oamenilor. Anticorpii monoclonali, achiziționați in cantitați cel puțin egale cu ineficientul și extrem de costisitorul remdesivir, ar fi pus capat pandemiei. In schimb, medicamentul a…

- Terapia cu anticorpi monoclonali neutralizanti pentru SARS-CoV-2 a fost administrata in premiera, marti, 19 octombrie 2021, la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia.

- Indelung asteptat si vazut ca un nou tratament-minune, tratamentul cu anticorpi monoclonali nu poate fi administrat oricarei categorii de pacienti Covid. Medicul Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului „Victor Babes“ din Bucuresti, a explicat care este conditia de baza.

- Romania a primit ajutor din partea Italiei sub forma a 5.200 de doze de plasme cu anticorpi monoclonali. Tratamentul va putea fi administrat persoanelor care se afla la debutul bolii de COVID-19, pentru a se preveni complicatiile, explica medicul infectionist, Adrian Marinescu.

- Romania a primit ajutor din Italia sub forma a 5.200 de doze de plasme cu anticorpi monoclonali. Vor putea fi folosite doar pentru tratamentul cazurilor medii și foarte important este sa fie administrate la debutul bolii, pentru a preveni complicațiile. Acești anticorpi, daca sunt administrați la timp,…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a afirmat ca miercuri vor aparea in Monitorul Oficial criteriile pentru tratamentul cu anticorpi monoclonali, folosit in cazurile mai putin severe de COVID-19. O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a adus marti seara de la Milano…

- Comisia Europeana a anunțat ca a semnat un contract cadru de achiziții cu compania farmaceutica Eli Lilly pentru furnizarea unui tratament cu anticorpi monoclonali pentru pacienții cu COVID-19. Tratamentul este in curs de revizuire de catre Agenția Europeana pentru Medicamente.