Lucian Zlotea: „Am dovada că se poate, că fetele au valoare“ SCMU Craiova a dispus clar de Turda cu 3-0, sambata seara, dar jocul fetelor a incantat pe tot parcursul partidei. Antrenorul Craiovei, Lucian Zlotea, s-a aratat mai mult decat multumit de prestatia elevelor sale din acest joc si isi doreste ca in fiecare meci sa ne prezentam cu o atitudine cel putin la fel de buna ca in partida cu Turda. „Am vrut toate punctele si se pare ca am si reusit. Fetele s-au simtit foarte bine astazi, s-au mobilizat, au jucat foarte bine si tin sa le felicit. Am jucat ca o echipa, ne-am zbatut pentru fiecare punct si cam asa imi doresc sa aratam de la meci la meci. Nu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

