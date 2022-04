Stiri pe aceeasi tema

- Nea Marin este cunoscut de toata lumea drept cel mai carismatic prezentator TV, insa asta nu este tot, fiindca nu o data, ci de nenumarate ori, a dat dovada ca este cu adevarat un soț extrem de grijuliu și atent la partenera de viața. Iata unde l-au surprins recent paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare…

- Il mai țineți minte pe Lucian Viziru? Artistul s-a mutat acum șapte ani in Germania, dar acum a revenit in Romania și dezvaluie motivele mutarii din nou acasa. Lucian Viziru, actor și cantareț roman, fost solist al trupei Gaz pe foc, a fost invitat in cadrul matinalului “Dimineața cu noi”, la Kanal…

- Billel Omrani (28 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, iși incheie contractul cu gruparea ardeleana la finalul sezonului, insa negocierile continua cu oficialii clubului. S-a vorbit in repetate randuri ca Omrani va pleca la FCSB, insa aparent in planurile fotbalistului nu intra plecarea din Cluj,…

- Andreea Raicu, in varsta de 44 de ani, este una dintre cele mai indragite personaje de pe micul ecran. Vedeta a fost intotdeauna deschisa atunci cand a venit vorba despre cariera ei, insa viața personala a fost de cele mai multe ori un subiect tabu. In cadrul podcast-ului lui Horia Brenciu ea a facut…

- Florin Bratu este unul dintre barbații care și-au intalnit aleasa cand era foarte tanar și nu a ezitat s-o ia de soție. Fostul fotbalist și soția lui sunt casatoriți de aproape 19 ani, iar acest lucru se observa și atunci cand merg la cumparaturi impreuna. Paparazzii SpyNews.ro au surprins ipostaze…

- E bucurie mare in familia artistului! Pepe va fi tata pentru a treia oara, iar marele anunț a fost facut chiar de el, pe scena. Yasmine Ody este insarcinata in 7 luni.Dupa divorțul de Raluca Pastrama, Pepe și-a gasit liniștea langa Yasmine Ody. Cei doi și-au asumat relația inca de la inceput, iar fetițele…

- Anca Țurcașiu a trecut printr-un divorț, in urma cu aproape doi ani, iar viața ei s-a schimbat total. Artista a slabit mult și a apelat la cateva intervenții estetice pentru a avea un ten perfect. Vedeta este pregatita sa iși reface viața și spune ca nu este greu de cucerit.„Toata viața am fost. Și…

- Octavian Valceanu nu a ajuns pana acum in atenția publicului cu viața sa personala, dar paparazzii SpyNews.ro au descoperit ca portarul de la Gaz Metan Mediaș are cu ce sa se laude, mai ales la capitolul amoros. Fotbalistul are o iubita frumoasa, pe care o rasfața așa cum se cuvine.