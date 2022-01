Stiri pe aceeasi tema

- Actorul și cantarețul Lucian Viziru, fost solist al trupei Gaz pe foc, a ajuns de urgența la spital chiar in ziua de Revelion, cu suspiciune de infarct. Acesta a fost ținut timp de cateva zile pe secția de Terapie Intensiva, timp in care a fost monitorizat continuu.„Eu sunt in momentul…

- Nu a trecut mult de cand spunea ca relația ei cu Nick Radoi este un capitol incheiat, dar se pare ca magia sarbatorilor a facut-o pe Madalina Apostol sa se razgandeasca. Romanca și milionarul s-au impacat, iar Revelionul l-au petrecut impreuna, in Mexic.

- YouTube este cea mai populara aplicatie printre copii. Copiii au petrecut cel mai mult timp pe YouTube, WhatsApp si TikTok in aceasta toamna, arata datele unei analize realizate de Kaspersky, informeaza Agerpres. Jocurile au parut a fi cel mai popular subiect de pe YouTube in aceasta toamna, reprezentand…

- Doua accidente rutiere s-au petrecut, sambata, in localitatea Campu Cetatii, la aproximativ 100 de metri unul de celalalt, in urma carora opt persoane au ajuns la spital, intre care cinci minori, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, conform agerpres. "Este…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 95 de ani, isi va petrece ziua de vineri odihnindu-se si participand la cateva indatoriri oficiale mai usoare, dupa ce a petrecut o noapte intr-o clinica din Londra, pentru prima data dupa multi ani, unde suverana s-a internat, potrivit Palatului…