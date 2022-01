Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Viziru traverseaza o perioada dificila. Artistul in varsta de 45 de ani este internat de 5 zile in spital, fiind suspectat de infarct. Actorul și-a anunțat fanii, printr-un clip video urcat pe Youtube, de pe patul de spital, cu branula in mana. Le-a marturisit tuturor ca așa și-a inceput... The…

- Actorul și cantarețul Lucian Viziru, fost solist al trupei Gaz pe foc, a ajuns de urgența la spital chiar in ziua de Revelion, cu suspiciune de infarct. Acesta a fost ținut timp de cateva zile pe secția de Terapie Intensiva, timp in care a fost monitorizat continuu.„Eu sunt in momentul…

- Lucia Viziru i-a ingrijorat pe fanii de acasa. Acesta a postat recent un vlog in care a marturisit ca nu a inceput noul an cu dreptul. Celebrul fost actor și cantareț a ajuns de urgența la spital. Acesta este suspect de infarct. Lucian Viziru și-a petrecut Revelionul in spital: actorul este suspect…

- Lucian Viziru a avut un final de an cu probleme și asta pentru ca de patru zile, acesta se afla internat la Spitalul Floreasca, in urma unor probleme de sanatate. Lucian Viziru a publicat un videoclip pe platforma Youtube, in care apare pe patul de spital, cu branula in mana. El a marturisit ca a fost…

- Un tanar de 20 de ani din Iasi a fost salvat in ultima clipa, dupa ce a fost muscat de un porc mistret. Acesta ajuns in coma la spital si a stat 3 zile internat la Terapie Intensiva. Medicii i-au administrat cinci doze de vaccin antirabic. Un tanar de 20 de ani din Iasi a fost salvat in ultima clipa,…

- Medicii din spitalele din Romania, care ingrijesc pacienți cu Covid-19, au spus public povești și situații cu care s-au confruntat in ultimele luni de pandemie, in cadrul Maratonului Informarii, transmite Digi24. Evenimentul care a avut loc sambata in Capitala a fost menit sa vina cu informații și explicații…

- Un incendiu a izbucnit sambata la secția de Terapie Intensiva a unui spital din orașul Ahmednagar, in vestul Indiei, omorand zece oameni și ranind mai multe persoane, scrie Reuters, citand un oficial local din domeniul sanatații.

- Eliza Natanticu a trecut printr-o experiența cumplita inainte de competiția Asia Express. Ce a pațit soția lui Cosmin Natanticu și de ce a trebuit sa ajunga imediat la spital, pentru a primi ingrijiri medicale. Blondina a povestit totul intr-un podcast pe Youtube. Ce probleme de sanatate a avut Eliza…