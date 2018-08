Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a afirmat, miercuri seara, ca autostrada intre Sibiu si Pitesti ar putea fi terminata, in varianta „optimist-moderata”, in anul 2023. Sova se declara „frustrat” ca loturile de autostrada receptionate in ultima perioada au fost reparate inainte de a fi date in…

- "Pe componenta Sibiu-Pitesti, lucrurile vor dura, dupa estimarile pe care le-am facut eu, intr-o varianta optimist-moderata ar fi un 2023, insa cu exceptia acestui segment care leaga Sibiul de Pitesti noi avem asteptari ca in orizontul lui 2020 sa inchidem coridorul minus Sibiu-Pitesti, care va fi…

- Bugetul mic si banii putini primiti de la Guvern pentru modernizarea drumurilor i-a facut pe reprezentantii Consiliului Judetean Arad sa caute alte variante pentru modernizarea soselelor judetene. Drept urmare, a fost identificata o linie de finantare in cadrul POR 2014-2020 in cadrul careia se acorda…

- Consiliul Local Abrud a aprobat in cea mai recenta ședința un proiect de hotarare privind extinderea, modernizarea și echiparea corpului de cladire al ambulatoriului de la spitalul Abrud. Proiectul in valoare de 4,3 milioane de lei fara TVA va fi depus spre finanțare in cadrul Programului Operațional…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, spune despre podul de cale ferata distrus de o viitura in județul Brașov, ca acel sector de cale ferata facea parte dintr-o zona neinteroperabila. Podul era sub monitorizare, iar traversarea trenului s-a facut cu pilotaj și apoi, dupa trecerea acestei garnituri,…

- Deputatul liberal de Suceava Ioan Balan si-a exprimat revolta vizavi de faptul ca reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nu folosesc bani din fonduri europene nerambursabile pentru a asigura alimentarea cu gaze naturale a localitatilor din Romania. Acest subiect…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a criticat in termeni duri slaba activitate a ministrului transporturilor, Lucian Șova, mai ales in privința absorbției fondurilor europene și, in general, a proiectelor de infrastructura. Actualul exercițiu financiar european se apropie de…

- Consilierul local av. Onița Ivașcu Daniela : “Ca soluție viabila pentru orașul nostru este accesarea de fonduri europene avand ca destinație infrastructura urbana” Orașul Sighetu Marmației impresioneaza prin autenticitatea peisajului, multiculturalitate și originalitate, dar unul din punctele slabe…