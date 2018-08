Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a vorbit la Digi24 despre autostrada Sibiu – Pitesti, unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructura. Ministrul spune ca finalizarea autostrazii Sibiu-Pitesti ar putea dura peste patru ani, proiect pe care l-a descris drept o „ecuatie cu multe necunoscute”.…

- Termenul de finalizare a autostrazii Pitesti-Sibiu este o ecuatie cu multe necunoscute, insa de la patru ani in sus putem vorbi de un termen pentru acest obiectiv, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Este o ecuaţie cu multe necunoscute a da un termen. Aşa, sui generis,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, spune ca finalizarea autostrazii Sibiu-Pitesti, unul din cele mai asteptate proiecte proiecte de infrastructura, ar putea dura peste patru ani, proiect pe care l-a descris drept o „ecuatie cu multe necunoscute”.”Cele doua loturi de la capetele autostrazii…

- Circulația pe loturile trei și patru ale Autostrazii A10, Sebes-Turda, s-a deschis, in aceasta seara, dupa ce Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a dat unda verde pe cei 29 de kilometri de la Aiud la Turda. Astazi a avut loc inspecția tehnica, constructiile…

- Romania are in prezent 13 santiere care insumeaza 169 kilometri de autostrada in executie, santiere care in ultimele 6 luni au beneficiat de un aport important din partea ministerului si al companiei de drumuri, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "În 6 luni am eliminat toate barierele…

- Romania are in prezent 13 santiere care insumeaza 169 kilometri de autostrada in executie, santiere care in ultimele 6 luni au beneficiat de un aport important din partea ministerului si al companiei de drumuri, a declarat joi, la Antena 3, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, informeaza AGERPRES…

- Nu cred ca lotul trei din autostrada Lugoj-Deva va fi gata anul acesta, insa aceasta trebuie finalizata pana in 2019, iar autostrada Sebeș-Turda va fi gata in 2019, a declarat Lucian Șova, Ministrul Transporturilor, intr-o emisiune TV.„Nu cred ca lotul trei din autostrada Lugoj-Deva va fi…

- Lucian Sova, ministrul Transporturilor, a subliniat totodata ca pe lotul 3 Lugoj-Deva lucreaza mai mult de 100 de oameni, care nu au facut un metru in plus de constructie, ci doar au daramat ceea ce s-a facut anul trecut. "Astazi, in Romania, pe toate santierele aflate in lucru - si ma refer…