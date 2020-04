Stiri pe aceeasi tema

- In lumina unor informații trunchiate și defaimatoare lansate in spațiul public de partide politice ai caror lideri au interese private directe in sistemul public de sanatate, PROGO OFFICE – furnizor de echipamente și materiale de protecție medicala (maști, manuși, dezinfectanți) – aduce urmatoarele…

- 7.340 de persoane au murit, in total, in Spania, ucise de COVID-19. 85.195 au fost infectați cu Coronavirus. 47.000 de pacienți cu COVID-19 mai sunt in spitale acum. Aproximativ 17.000 s-au vindecat, anunța El Pais.Numarul zilnic de decese cu coronavirus scade ușor in Spania: 812 in ultimele 24 de ore,…

- Guvernul va aloca 36 de milioane 28 mii de lei Ministerului Sanatații, cu scopul de a procura echipamente de protecție pentru prevenirea infecțiilor cu Covid-19. Proiectul de hotarare a fost prezentat de catre ministrul finantelor, Serghei Pușcuța, astazi, 25 martie 2020, in cadrul ședinței Executivului.

- In contextul in care 11 medici de la Spitalul Județean Suceava au fost declarați infectați cu noul coronavirus, Spitalul Județean de Urgența Bacau face un apel public catre autoritați pentru a aloca echipamentele de protecție de care cadrele medicale au nevoie. “Spitalul Județean de Urgența (SJU) Bacau…

- Fostul ministru al Transporturilor, Lucian Șova, incearca sa clarifice problema avizului de mediu al Centurii Bacaului, dupa ce Comisia Europeana, care ar trebui sa finanțeze construcția șoselei, s-a declarat preocupata de soarta unor elemente de fauna și flora din situl Natura 2000. “Guvernul PSD din…

- Europarlamentarul Dragoș Benea spune ca oficialii Ministerului Sanatații, prezenți marțea trecuta in Bacau, n-au scos o vorba despre proiectul de extindere a secției de Radioterapie, prin achiziționarea și punerea in funcțiune a celui de-al doilea accelerator de particule. “Se pare ca guvernanții de…

- Fostul ministru acuza ca Guvernul mimeaza rezolvarea unor “bombe” ce nu exista, așa-zise probleme de mediu la autostrada Sibiu-Pitești. Sistarea finanțarii europene pentru autostrada Sibiu – Pitești, prima care ar fi urmat sa traverseze Carpații, a atras critici grele din partea fostului ministru al…

