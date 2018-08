Stiri pe aceeasi tema

- Romania are in prezent 13 santiere care insumeaza 169 kilometri de autostrada in executie, santiere care in ultimele 6 luni au beneficiat de un aport important din partea ministerului si al companiei de drumuri, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "În 6 luni am eliminat toate barierele…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, susține intr-un interviu incendiar ca situația de la CFR este una foarte grava. El susține ca este o lipsa acuta de vagoane pentru necesitațile crescute din aceasta vara și ca singura soluție e achiziția de material rulant la mana a II-a. Recunoaște de asemenea…

- Lucian Sova a subliniat ca s-a inceput o procedura de licitatie in vederea achizitionarii unui numar de 100 de automotoare tip Sageata albastra Desiro, "insa nimic nu va veni pentru sezonul estival".Sova afirma, in interviu, ca in proportie de 51% crede ca liberalizarea transportului pe…

- ♦ Ministerul Transporturilor a atras pana la aceasta data de la UE, in cadrul exercitiului financiar 2014-2020, 820 de milioane de euro. Insa ministrul de resort, Lucian Sova, spune ca lucrarile de infrastructura nu avanseaza pentru ca pe santiere sunt foarte putini oameni. Pe santiere…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, joi, ca „este greu sa construiesti in Romania cu muncitori foarte putini”, criticand faptul ca la proiecte de sute de milioane de euro lucreaza 1.500 de munctitori. „Eu descopar astazi ca este greu sa construiesti in Romania cu muncitori…

- Violeta Stoica Zeci de accidente se petrec, anual, in Romania, in zona trecerilor la nivel cu calea ferata, printre acestea fiind și cazuri de persoane care și-au pierdut viața din cauza neatenției la volan sau care se aflau in autovehicule care au fost lovite in timp ce treceau peste șinele de cale…

- Ministerul Transporturilor vizeaza alocarea a 35,32 milioane lei cu TVA pentru amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferata, prin montarea unor stalpi de iluminat, separatori de trafic, simboluri preformate si benzi rezonatoate, arata un proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de imbunatatire…

