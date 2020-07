Lucian Şova, despre Planul de redresare economică anunţat de Guvern: Halucinant! A13 lipseşte din planurile PNL până în 2030 ”Halucinant‼ A13 lipseste din planurile PNL pana in 2030. Este clar ca asa-zisul plan de relansare economica a Romaniei a fost elaborat in sedinta din care provine fotografia alaturata”, a scris Lucian Sova, miercuri, pe Facebook, postand fotografia in care premierul si mai multi ministri apar cu tigari si pahare intr-un birou de la Palatul Victoria. ”Trebuie sa fii «afumat» rau sa nu ai niciun plan cu autostrada Bacau - Brasov pana in 2030, desi platesti proiectarea pana in 2022, urmand sa astepti poate 2031 sa mai si construiesti... Sa va fie rusine PNL Bacau/ guv. Orban/ min. Transporturi Bode”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Guvernul isi propune, in planul de relansare economica a Romaniei, care urmeaza sa fie prezentat miercuri, finalizarea lucrarilor de infrastructura aflate in implementare, reprezentand 407,3 Km de autostrazi si drumuri expres, conectarea cu autostrazi a provinciilor istorice ale Romaniei si cu retelele…

- In domeniul investitiilor, principalele investitii care se regasesc in documentul Guvernul sunt cele din domeniul infrastructurii de transport. •Rutier - Finalizarea lucrarilor de infrastructura aflate in implementare - 407,3 Km de autostrazi si drumuri expres. Cost estimat: 4,3 miliarde euro. - Sibiu…

