Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, s-a conformat ordinului venit de la seful de partid, Liviu Dragnea, si se înscrie în pleiada ministrilor care îsi prezinta bilantul la 6 luni pentru a demonstra ca nu e cazul sa fie remaniat.

- Aflat luni la Brasov, Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dat de inteles ca linia ferata Brasov - Intorsura Buzaului ar putea fi abandonata. Dupa ce a vizitat zonele afectate de inundatii din judetele Brasov, Covasna, Botosani si Buzau, Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a vorbit…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, se declara cu solidar cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, ministrul declarand joi pentru News.ro ca, pana la pronuntarea deciziei finale, liderul PSD beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, scrie news.ro.”Avem obiective de atins, ne am luat angajamente…

- Deschiderea loturilor trei si patru ale Autostrazii A 10 Sebes-Turda va intarzia, din cauza ca trebuie facute teste suplimentare, a declarat intr-un interviu pentru News.ro ministrul Transporturilor, Lucian Sova. In plus, in ceea ce priveste Lotul 3 de pe Autostrada Logoj-Deva, antreprenorul este…

- CFR Marfa - prinsa intr-un blocaj financiar din cauza datoriilor de 150 de milioane de euro catre CFR (Infrastructura) - are pierderi masive din cauza ca oferteaza servicii sub standardele sale de cost, a declarat joi ministrul Transporturilor, Lucian Sova.

- CFR Marfa - prinsa intr-un blocaj financiar din cauza datoriilor de 150 de milioane de euro catre CFR (Infrastructura) - are pierderi masive din cauza ca oferteaza servicii sub standardele sale de cost, a declarat joi ministrul Transporturilor, Lucian Sova. „In analizele pe care le fac,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, spune ca Primaria Capitalei are "mai mult entuziasm" decat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a administra Centura Bucurestiului. Sova a spus joi, in Parlament, intrebat daca este necesara trecerea Centurii in administrarea…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, luni, ca, referindu-se la scrisoarea comisarului european Corina Cretu, ca se refera la perioade anterioare, afirmand ca in prezent proiectele pe infrastructura ”sunt la un grad de supracontractare pregatita care depaseste 200%”.