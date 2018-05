Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea gradului de mobilizare a constructorului spaniol de pe Lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva (Ilia-Marginea) a reprezentat tema vizitei de lucru pe care au efectuat-o miercuri pe santierul acestui obiectiv de investitii ministrul Transporturilor, Lucian Sova, si ambasadorul Spaniei, Ramiro Fernandez…

- Disputa dintre Ministerul Transporturilor si societatea care construieste lotul 3 din autostrada amintita a ajuns la un nou nivel, diplomatic. Miercuri dimineata, pe teren s-a prezentat o delegatie condusa de ministrul Transporturilor Lucian Sova si ambasadorul Spaniei la Bucuresti Ramiro…

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, luni dimineata, din cauza cetii, pe A2 Bucuresti - Constanta si pe A4 Ovidiu - Agigea, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe A2 Bucuresti - Constanta, intre kilometrii…

- Razie de amploare pe strazile Capitalei, sambata noapte. Politistii de la circulatie si ordine publica au instalat filtre pe sosele in cautarea soferilor care nu respecta legea. Amenzile au curs iar 2 dintre cei opriti in trafic au chiar dosare penale pentru consum de droguri.

- Jurnalistul si scriitorul roman Darie Novaceanu a murit la varsta de 80 de ani in Madrid, fiind stabilit de mai multi ani in Spania. Darie Novaceanu a fost primul traducator in limba romana al operelor lui Federico Garcia Lorca, Juan Ramoacute;n Jimeacute;nez si Antonio Machado. A fost membru al Academiei…

- Problema lipsei forței de munca din județ a fost discutata și la Instituția Prefectului Timiș. Prefectul Eva Andreaș și vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Traian Stancu, s-au intalnit joi cu ambasadorul Italiei la București, Excelența Sa domnul Marco Giungi și cu reprezentanți ai…

- Autostrada A10 (Sebes-Turda) – Lotul I, nodul rutier Sebeș, a primit autorizatie de construcție, fapt care permite deblocarea lucrarilor in acest loc. 75 de milioane și 18 luni termen, conform autorizației. In mod normal, la finalul lui 2019 lucrarile ar trebui sa fie gata. Ministerul Transporturilor…

- Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari era, la finele lunii decembrie, de 811.474 persoane, din care 660.854 pensionari din sistemul public si 150.620 pensionari agricultori, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice. In cazul pensionarilor din sistemul…