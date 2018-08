Stiri pe aceeasi tema

- Romania are in prezent 13 santiere care insumeaza 169 kilometri de autostrada in executie, santiere care in ultimele 6 luni au beneficiat de un aport important din partea ministerului si al companiei de drumuri, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "În 6 luni am eliminat toate barierele…

- Lotul 3 din Autostrada Lugoj-Deva nu va fi gata anul acesta. Este ceea ce crede ministrul Transporturilor, Lucian Șova, care spune ca ar fi nevoie de o minune ca acest lucru sa se intample. Șoseaua ar fi trebuit deschisa pentru trafic in 2016. The post Despre minuni și autostrazi. Ministrul Transporturilor…

- “Nu cred ca lotul trei din autostrada Lugoj-Deva va fi gata anul acesta, însa aceasta trebuie finalizata pâna în 2019, iar autostrada Sebes-Turda va fi gata în 2019”, a declarat Lucian Sova, Ministrul Transporturilor, într-o emisiune TV. În privinta…

- Ministrul Tansporturilor, Lucian Sova, a anuntat joi ca a eliminat, in ultimele sase luni, barierele administrative care stateau in calea firmelor care construiesc autostrazi, in conditiile in care cele mai multe intarzieri pot fi imputate statului, iar numarul santierelor active este, in prezent, 13.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a incercat luni sa explice parlamentarilor ce a vrut sa spuna in momentul in care a facut o legatura intre lungimea retelei de autostrazi si dorinta marilor firme de a continua sa faca afaceri in Romania, scrie...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, este acuzat ca ar fi facut o declarație șocanta de-a dreptul: când vom avea autostrazi, salariile vor crește automat, iar multinaționalele vor pleca din țara!

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat oprirea acordului cu Banca Mondiala pentru proiectul autostrazii Comarnic-Brasov, prezentat, anul trecut, de premierul Mihai Tudose, urmand ca autostrada sa fie construita printr-un parteneriat...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a fost chestionat zilele trecute de presa de ce l-a numit la șefia Companiei de Autostrazi pe Narcis Neaga, un director controversat care a mai condus in trecut compania, fiind responsabil, printre altele, și de distrugerile de pe lotul 3 din autostrada Sibiu…