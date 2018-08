Ministrul Transporturilor a declarat ca metroul Drumul Taberei va fi deschis circulației in luna martie a anului viitor. „Din punct de vedere al constructiei am credinta ca antreprenorul va termina lucrarile la sfarsitul acestui an. Din pacate exista un litigiu in justitie privind achizitia aparaturii privind siguranta, desi a fost un singur ofertant la aceasta procedura, un mare concern de sorginte europeana a facut o contestare in justitie, a fost acceptata, e o evaluare in justitie", a declarat Șova la Digi24.

Construcția va fi gata anul acesta

