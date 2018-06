Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla impotriva ministrului Transporturilor Lucian Sova, initiata de 50 de deputati si intitulata „Ministerul Transporturilor sub PSD este Ministerul Anti-Autostrazi” este dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor.

- Deputatii dezbat luni motiunea simpla a USR impotriva ministrului transporturilor, Lucian Sova. Intitulat „Ministerul Transporturilor sub PSD este Ministerul Anti-Autostrazi”, documentul a fost semnat de parlamentari USR, PMP si neafiliati. Initiatorii demersului sustin ca ministrul Lucian Sova a facut…

- Motiunea simpla intitulata "Ministerul Transporturilor sub PSD este Ministerul Anti-Autostrazi", initiata de USR, urmeaza sa fie dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor, scrie Agerpres. Conform deciziei Biroului Permanent al Camerei, votul asupra motiunii simple va fi dat in plenul de miercuri. Uniunea…

- Motiunea simpla intitulata ''Ministerul Transporturilor sub PSD este Ministerul Anti-Autostrazi'', initiata de USR, urmeaza sa fie dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor, informeaza Agerpres.

- Uniunea Salvati Romania (USR) a depus, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea simpla pentru demiterea ministrului Transporturilor, Lucian Sova, numita "Ministerul Transporturilor sub PSD este ministerul anti-autostrazi", potrivit...

- Motiunea simpla "Ministerul Transporturilor sub PSD este Ministerul Anti-Autostrazi", initiata de USR si depusa, miercuri, in Camera Deputatilor, sustine ca ministrul Lucian Sova "a facut praf" toate proiectele mari de infrastructura ale Romaniei si este depasit de functia pe care o ocupa.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 31 mai, de 33,123 miliarde euro, cu 416 milioane euro mai mici fata de 30 aprilie, cand erau 33,539 miliarde euro, transmite News.ro . In cursul lunii mai au fost Intrari de 2,184 miliarde euro,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la inceputul sedintei de guvern, ca Romania a atins procentul de 17% la absorbtia fondurilor europene, ceea ce inseamna ca ”ne apropiem cu pasi rapizi de media europeana, care este de 18%”. ”Avem inca o veste buna. In data de 22 mai 2018 in conturile…