Stiri pe aceeasi tema

- Lumea muzicii este profund indurerata, dupa ce o cunoscuta și indragita membra a trupei "Girls Aloud" s-a stins din viața. Este vorba de nimeni alta decat Sarah Harding. Avea doar 39 de ani, insa boala incurabila i-a pus capat mai devreme decat se aștepta oricine. Dupa ce s-a luptat cu cancerul mai…

- Anuntul a fost facut de prezentatorul TV pe pagina sa de Facebook. Doliu in familia lui Madalin Ionescu.Tatal cunoscutului prezentator TV s a stins din viata in urma cu putin timp. Anuntul a fost facut de acesta pe pagina sa de Facebook. "Tatal meu s a stins seara trecutahellip; in prezenta mea si a…

- E doliu in lumea muzicii populare, unde zeci de artiști iși plang colegul, un cunoscut cantareț. Interpretul de muzica populara, Alexandru Rusu, fondatorul Asociației Culturale ”Casa Rusu Campia Transilvaniei”, s-a stins din viata. Alex Rusu era casatorit de 25 ani și avea doua fete care au…

- Lidia Bejenaru-Botgros, solista orchestrei „Lautarii”, s-a stins din viața in aceasta dimineața. Anunțul a fost facut de Directorul general ,,Moldova-Concert”, Andrei Locoman.„Ziua de 26 iulie va ramane o zi trista in muzica populara.

- Lumea muzicii, dar și a actoriei a pierdut un om de valoare al celor doua industrii. Cunoscutul cantareț și actor rus Piotr Mamonov a murit din cauza infecției cu COVID-19. Acesta s-a stins din viața la varsta de 70 de ani.

- Unul dintre romanii care s-au dedicat in toalitate sportului a incetat din viața. Florian Țicu, secretarul general al Federației Romane de Bob și Sanie, a trecut in neființa. „Cu inimile pline de tristețe și imensa durere, va anunțam ca sportul romanesc a pierdut un profesionist desavarșit. Domnul Florian…

- Unul dintre romanii care s-au dedicat in toalitate sportului a incetat din viața. Florian Țicu, secretarul general al Federației Romane de Bob și Sanie, a trecut in neființa. „Cu inimile pline de tristețe și imensa durere, va anunțam ca sportul romanesc a pierdut un profesionist desavarșit. Domnul Florian…

- Actrita Luminita Gheorghiu a murit la varsta de 71 de ani, dupa o lunga suferinta cauzata de o boala ce a tinut-o in ultimii ani departe de public. Luminita Gheorghiu era cunoscuta pentru rolurile din filme ca „Morometii”, „Moartea domnului Lazarescu” sau „Pozitia copilului”. Luminita Gheorghiu s-a…